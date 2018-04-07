Физиогномист считает, что у Ольги Рапунцель не развит материнский инстинкт

Специалист по чертам лица Олег Воеводин уверяет, что может определить характер человека и его склонности. Недавно физиогномист решил изучить Ольгу Рапунцель, так как она совсем недавно стала мамой, чтобы узнать, как на нее повлияло материнство.Сравнив лицо девушки до беременности и после, специалист выяснил, что у Ольги отстуствуют какие-либо приоритеты в жизни. Для нее гораздо важнее мнение окружающих, нежели близких, вдобавок к которому в яркой форме присутствует эгоизм.К тому же у Рапунцель совсем не развит материнский инстинкт, но Воеводин уверен, что если участница будет как можно больше времени проводить с ребенком, что ее холодность по отношению к девочке сможет исчезнуть, превратив Ольгу в заботливую мать.