Ученые: Овсянка не подходит для завтрака из-за фитиновой кислоты

Она замедляет процессы пробуждения в организме, так что вместо привычных хлопьев лучше включить в рацион белковую пищу, являющуюся источником энергии. В таких кашах есть углеводы, усваивающиеся намного дольше, а потому их можно есть во время обеда. Кроме того, кислота не позволяет кишечнику всасывать кальций, после чего люди имеют проблемы с суставами и костями.На столе может быть яичница или куриное мясо, однако не стоит полностью отказываться от овсянки. В ней есть большое количество клетчатки, необходимой для работы ЖКТ, но еще продукт можно чередовать с гречневым, пшенным или кукурузным аналогом.