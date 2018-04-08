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Ученые: Овсянка не подходит для завтрака из-за фитиновой кислоты

Многие сторонники здорового образа жизни включают в утренний рацион полезный продукт. Однако ученые выяснили, что овсянка не подходит для завтрака из-за фитиновой кислоты.

Она замедляет процессы пробуждения в организме, так что вместо привычных хлопьев лучше включить в рацион белковую пищу, являющуюся источником энергии. В таких кашах есть углеводы, усваивающиеся намного дольше, а потому их можно есть во время обеда. Кроме того, кислота не позволяет кишечнику всасывать кальций, после чего люди имеют проблемы с суставами и костями.

Ученые: Овсянка не подходит для завтрака из-за фитиновой кислоты


На столе может быть яичница или куриное мясо, однако не стоит полностью отказываться от овсянки. В ней есть большое количество клетчатки, необходимой для работы ЖКТ, но еще продукт можно чередовать с гречневым, пшенным или кукурузным аналогом.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:00
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