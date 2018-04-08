Новая фотоматрица сама обеспечивает себя энергией солнечного света

Новая фотоматрица создана учеными из США. Разработчики постарались превзойти все существующие технологии, по этому новинка может вырабатывать из Солнца необходимую для своей работы энергию, а так же ведет съемку на частоте до 15-ти кадров в секунду. Над реализацией проекта работали специалисты Мичиганского университета.



Научными сотрудниками ВУЗа разработан фотосенсор, причем его площадь пикселя, соответствует занимаемой площади, которая умеет как производить энергию, таки формировать «картинку». Физиками создана схема, которая включает пиксели, имеющие в своем составе два диода, расположенные друг под другом. Верхним собирается часть носителей необходимого заряда, образуемого при попадании на поверхность фотонов. Далее, они же обрабатываются, как сигнал, формирующий изображение. Нижний в это время занимается накоплением остатка носителей, чтобы впоследствии вырабатывать энергию.



С помощью подобного механизма спроектирована фотоматрица, которой производится почти 30 микроватт энергии, вырабатываемой солнечным зарядом. Сам процесс съемки при 15 кадрах, требует затрат энергии, равной 10 микроватт. Используя данные показатели, учеными рассчитано, что фотоматрицей может проводиться беспрерывная съемка, при условия освещения 60 килолюксов, достаточных для частоты в 15 кадров.