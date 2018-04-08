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Наследницы Натальи Чистяковой-Ионовой любят примерять ее вещи

Певица опубликовала в Instagram, новый пост, рассказав поклонникам о своих наследницах. Они любят примерять вещи Натальи Чистяковой-Ионовой, но всегда спрашивают разрешения звездной мамы.

Исполнительница доверяет своим девочкам, которые никогда не подводят родителей. Если нужно собираться на различные мероприятия, они помогают звезде выбрать наряды, а также могут сами устроить небольшой беспорядок в шкафу. Старшая сестра Лидия предпочитает носить джинсы вместе с кроссовками и футболками, а также увлекается рэпом.

Наследницы Натальи Чистяковой-Ионовой любят примерять ее вещи


Малышка старается подражать Наталье Чистяковой-Ионовой, которая не сомневается, что дети должны воспитываться в любви и понимании. Сейчас мир настолько стал жестоким, что только в семьях можно найти заботу и ласку взрослых людей.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 06:00
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