В Иерусалиме верующие люди увидели чудо схождения Благодатного огня
Каждый год перед Пасхой верующие люди приходят к иерусалимскому Храму Гроба Господнего, чтобы увидеть чудо схождения Благодатного огня. Согласно поверью, если это событие не произойдет, тогда жителей планеты ждет Апокалипсис.
Перед его появлением в Кувуклии множество паломников и священников несколько дней читали молитвы. Также в этовремя пещера, где был похоронен Христос, стала объектом особого внимания людей. Туда внесли 33 свечи перед заходом патриарха.
Христиане после выноса Благодатного огня зажигали свои аналоги, а также могли умываться пламенем, которое сначала не обжигает кожу. На территорию РФ его привезут сотрудники Фонда Андрея Первозванного.
Перед его появлением в Кувуклии множество паломников и священников несколько дней читали молитвы. Также в этовремя пещера, где был похоронен Христос, стала объектом особого внимания людей. Туда внесли 33 свечи перед заходом патриарха.
Христиане после выноса Благодатного огня зажигали свои аналоги, а также могли умываться пламенем, которое сначала не обжигает кожу. На территорию РФ его привезут сотрудники Фонда Андрея Первозванного.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:00