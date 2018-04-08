В Иерусалиме верующие люди увидели чудо схождения Благодатного огня

Перед его появлением в Кувуклии множество паломников и священников несколько дней читали молитвы. Также в этовремя пещера, где был похоронен Христос, стала объектом особого внимания людей. Туда внесли 33 свечи перед заходом патриарха.Христиане после выноса Благодатного огня зажигали свои аналоги, а также могли умываться пламенем, которое сначала не обжигает кожу. На территорию РФ его привезут сотрудники Фонда Андрея Первозванного.