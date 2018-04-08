АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фрэнсис Шлаттер своим прикосновением исцелил 100000 человек вместе с парализованными и слепыми пациентами
EUR 70.71 USD 57.83
Курс валют на 07.04.2018

В Иерусалиме верующие люди увидели чудо схождения Благодатного огня

Каждый год перед Пасхой верующие люди приходят к иерусалимскому Храму Гроба Господнего, чтобы увидеть чудо схождения Благодатного огня. Согласно поверью, если это событие не произойдет, тогда жителей планеты ждет Апокалипсис.

Перед его появлением в Кувуклии множество паломников и священников несколько дней читали молитвы. Также в этовремя пещера, где был похоронен Христос, стала объектом особого внимания людей. Туда внесли 33 свечи перед заходом патриарха.

В Иерусалиме верующие люди увидели чудо схождения Благодатного огня


Христиане после выноса Благодатного огня зажигали свои аналоги, а также могли умываться пламенем, которое сначала не обжигает кожу. На территорию РФ его привезут сотрудники Фонда Андрея Первозванного.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Facebook уберет рекламу для тех, кто будет за это
Ольга Бузова прилетела с волжских гастролей домой
Пользователи раскритиковали куличи Ирины
Ученые: Овсянка не подходит для завтрака из-за
Анастасия Волочкова: Меня постоянно грабил личный
Слухи и новости «Дома-2»: Юлия Ефременкова
Штаны Тимати не выдержали провального концерта
Фрэнсис Шлаттер своим прикосновением исцелил
Мария Кохно станет профессиональным визажистом
Apple Glass выйдут на рынок раньше заявленного
Лена Хромина до сих пор винит себя в уходе
Ксении Собчак не везёт с погодой в Таиланде
В Иерусалиме верующие люди увидели чудо
Элла Суханова рассказала, что страдала от
Зрители считают, что Майя Донцова и Алексей Купин
Ученые из MIT разработали устройство для чтения
Фанаты обвинили Ольгу Бузову в использовании
Анне Семенович посчастливилось отдыхать «в самом
НР представила обновленную версию рабочей станции
Забытая всеми Диана Шурыгина пытается напомнить о
Светлана Бондарчук пришла на «Цыничные чтения» в
Российские ученые начали проектировать аппарат
Ученые обнаружили на дне турецкого озера Ван
Настасья Самбурская потеряла веру в мужчин, но
Полина Гагарина: Мой муж прекрасно готовит!
В Тольятти впервые показали номер на песню Ольги
Опасные бактерии в мясе поможет выявить
Фонд Сороса готов вложиться в биткоин, но пока
Наследницы Натальи Чистяковой-Ионовой любят
Новый вид стволовых клеток будет лечить
Просмотреть все новости