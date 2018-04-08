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Ученые обнаружили на дне турецкого озера Ван 3000-летний замок

Сотрудники Университета Ван Юзунцю Йыл обнаружили на дне турецкого озера Ван 3000-летний замок. Он мог быть построен во времена цивилизации Урарту, жившей на территории страны в древние времена.

Руководитель группы Тахсин Цейлан отметил, что погружение было связано со многими проблемами из-за плотности пресной воды. Потому члены экспедиции использовали оборудование, позволяющее подводникам стабилизировать давление.

Ученые обнаружили на дне турецкого озера Ван 3000-летний замок


Сооружение могло уйти на глубину после частых наводнений и приливов. Некоторые части расположены выше своих аналогов, так что строительство замка продолжалось дальше. Не исключено, что жители имели секретные технологии, позволяющие им жить в водной среде, о чем красноречиво говорят странные конструкции дымоходов.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:00
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