Ученые обнаружили на дне турецкого озера Ван 3000-летний замок
Сотрудники Университета Ван Юзунцю Йыл обнаружили на дне турецкого озера Ван 3000-летний замок. Он мог быть построен во времена цивилизации Урарту, жившей на территории страны в древние времена.
Руководитель группы Тахсин Цейлан отметил, что погружение было связано со многими проблемами из-за плотности пресной воды. Потому члены экспедиции использовали оборудование, позволяющее подводникам стабилизировать давление.
Сооружение могло уйти на глубину после частых наводнений и приливов. Некоторые части расположены выше своих аналогов, так что строительство замка продолжалось дальше. Не исключено, что жители имели секретные технологии, позволяющие им жить в водной среде, о чем красноречиво говорят странные конструкции дымоходов.
Руководитель группы Тахсин Цейлан отметил, что погружение было связано со многими проблемами из-за плотности пресной воды. Потому члены экспедиции использовали оборудование, позволяющее подводникам стабилизировать давление.
Сооружение могло уйти на глубину после частых наводнений и приливов. Некоторые части расположены выше своих аналогов, так что строительство замка продолжалось дальше. Не исключено, что жители имели секретные технологии, позволяющие им жить в водной среде, о чем красноречиво говорят странные конструкции дымоходов.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:00