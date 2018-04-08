Новый вид стволовых клеток будет лечить повреждения мозга – Ученые
Британские ученые после исследований обнаружили новый вид стволовых клеток. Он будет лечить повреждения мозга и поможет медикам победить болезнь Альцгеймера.
После дальнейших разработок данное открытие можно будет использовать вместо инвазивного хирургического вмешательства, потому что вид способен генерировать ключевые клетки органа. Пока G2 находится в состоянии покоя, однако после пробуждения дает возможность для работы нейронов и глии.
Первые опыты проводились на плодовых мухах, однако ученые отметили, что такие аналоги могут находиться в других органах. При контроле можно будет получить правильные химические процессы сигнализации.
После дальнейших разработок данное открытие можно будет использовать вместо инвазивного хирургического вмешательства, потому что вид способен генерировать ключевые клетки органа. Пока G2 находится в состоянии покоя, однако после пробуждения дает возможность для работы нейронов и глии.
Первые опыты проводились на плодовых мухах, однако ученые отметили, что такие аналоги могут находиться в других органах. При контроле можно будет получить правильные химические процессы сигнализации.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 05:00