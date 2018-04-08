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Новый вид стволовых клеток будет лечить повреждения мозга – Ученые

Британские ученые после исследований обнаружили новый вид стволовых клеток. Он будет лечить повреждения мозга и поможет медикам победить болезнь Альцгеймера.

После дальнейших разработок данное открытие можно будет использовать вместо инвазивного хирургического вмешательства, потому что вид способен генерировать ключевые клетки органа. Пока G2 находится в состоянии покоя, однако после пробуждения дает возможность для работы нейронов и глии.

Новый вид стволовых клеток будет лечить повреждения мозга – Ученые


Первые опыты проводились на плодовых мухах, однако ученые отметили, что такие аналоги могут находиться в других органах. При контроле можно будет получить правильные химические процессы сигнализации.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 05:00
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