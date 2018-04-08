Новый вид стволовых клеток будет лечить повреждения мозга – Ученые

После дальнейших разработок данное открытие можно будет использовать вместо инвазивного хирургического вмешательства, потому что вид способен генерировать ключевые клетки органа. Пока G2 находится в состоянии покоя, однако после пробуждения дает возможность для работы нейронов и глии.Первые опыты проводились на плодовых мухах, однако ученые отметили, что такие аналоги могут находиться в других органах. При контроле можно будет получить правильные химические процессы сигнализации.