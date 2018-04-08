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Во Флориде руководство школы выгнало 17-летнюю школьницу с уроков из-за отсутствия лифчика

СМИ сообщили об инциденте во Флориде. Руководство школы выгнало 17-летнюю школьницу с уроков из-за отсутствия лифчика.

Администрация посчитала, что внешний вид девушки отвлекает одноклассников от уроков, после чего попросила ее прикрыть грудь. Затем директриса приказала ей надеть майку и убрать свои прелести, после чего этой особе пришлось побывать в кабинете врача и получить бандаж.

Во Флориде руководство школы выгнало 17-летнюю школьницу с уроков из-за отсутствия лифчика


Она не выдержала такого давления и стала плакать, а дальше была отправлена домой из-за нарушения правил учреждения. После скандала родители пострадавшей особы обратились к адвокату, который будет защищать права американки.
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 02:00
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