Google разрабатывает первый Chromebook с 4К-экраном

Ставка Google, сделанная на создание современной линейки Chromebook, которая отличается поддержкой Chrome OS, удобным, тонким корпусом, полностью себя оправдала. Новые модель получили широкое распространение, популярность среди студентов, журналистов, а также людей, которые занимаются литературным трудом. Вследствие этого для экспертов любопытным стал факт того, что на официальном сайте появился проект «atlas», имеющий экран с 4К разрешением.Аналитиками единодушно был оценён выпуск Google следующей модификации - Pixelbook. Разработчики данным устройством открыли в технических решениях новую эру для всех дальнейших версий Chromebook.