Google разрабатывает первый Chromebook с 4К-экраном
Разработчики Google продолжают осваивание пространства Chromebook, удачно вписывавшегося в отдельный сегмент современного рынка, предназначенного для пользователей, которые зарабатывают творческим трудом. В недавнем времени появилась информация, что к выпуску готовят первую модель с 4К экраном.
Ставка Google, сделанная на создание современной линейки Chromebook, которая отличается поддержкой Chrome OS, удобным, тонким корпусом, полностью себя оправдала. Новые модель получили широкое распространение, популярность среди студентов, журналистов, а также людей, которые занимаются литературным трудом. Вследствие этого для экспертов любопытным стал факт того, что на официальном сайте появился проект «atlas», имеющий экран с 4К разрешением.
Аналитиками единодушно был оценён выпуск Google следующей модификации - Pixelbook. Разработчики данным устройством открыли в технических решениях новую эру для всех дальнейших версий Chromebook.
Ставка Google, сделанная на создание современной линейки Chromebook, которая отличается поддержкой Chrome OS, удобным, тонким корпусом, полностью себя оправдала. Новые модель получили широкое распространение, популярность среди студентов, журналистов, а также людей, которые занимаются литературным трудом. Вследствие этого для экспертов любопытным стал факт того, что на официальном сайте появился проект «atlas», имеющий экран с 4К разрешением.
Аналитиками единодушно был оценён выпуск Google следующей модификации - Pixelbook. Разработчики данным устройством открыли в технических решениях новую эру для всех дальнейших версий Chromebook.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:30