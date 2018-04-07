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Google разрабатывает первый Chromebook с 4К-экраном

Разработчики Google продолжают осваивание пространства Chromebook, удачно вписывавшегося в отдельный сегмент современного рынка, предназначенного для пользователей, которые зарабатывают творческим трудом. В недавнем времени появилась информация, что к выпуску готовят первую модель с 4К экраном.

Google разрабатывает первый Chromebook с 4К-экраном

Ставка Google, сделанная на создание современной линейки Chromebook, которая отличается поддержкой Chrome OS, удобным, тонким корпусом, полностью себя оправдала. Новые модель получили широкое распространение, популярность среди студентов, журналистов, а также людей, которые занимаются литературным трудом. Вследствие этого для экспертов любопытным стал факт того, что на официальном сайте появился проект «atlas», имеющий экран с 4К разрешением.

Аналитиками единодушно был оценён выпуск Google следующей модификации - Pixelbook. Разработчики данным устройством открыли в технических решениях новую эру для всех дальнейших версий Chromebook.
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Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:30
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