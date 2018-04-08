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Названы цены внедорожника Volkswagen Touareg новой генерации

Представители компании Volkswagen обнародовали стоимость внедорожника Touareg. На официальном сайте компании Volkswagen накануне появилась информация о комплектациях нового автомобиля.

Названы цены внедорожника Volkswagen Touareg новой генерации


Самая доступная версия Volkswagen Touareg 2019 модельного года будет стоить 61 200 евро. Данная модификация комплектуется 3,0-литровым турбодизельным двигателем TDI V6 мощностью 286 лошадиных сил, который работает на пару с 8-ступенчатой «автоматический» трансмиссией и полноприводной системой.

В оснащение базовой модификации внедорожника Volkswagen Touareg входит двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, полностью светодиодная оптика, 6 подушек безопасности, датчики парковки, запуск двигателя с кнопки, мультимедийный комплекс Discover Pro, система предотвращения столкновений и другие функции.

«Топовая» модификация внедорожника Volkswagen Touareg R-Line будет стоить от 69 430 евро, она получит более расширенный функциональный список.
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Добавил: Алина Сегодня, 01:00
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