Названы цены внедорожника Volkswagen Touareg новой генерации

Самая доступная версия Volkswagen Touareg 2019 модельного года будет стоить 61 200 евро. Данная модификация комплектуется 3,0-литровым турбодизельным двигателем TDI V6 мощностью 286 лошадиных сил, который работает на пару с 8-ступенчатой «автоматический» трансмиссией и полноприводной системой.В оснащение базовой модификации внедорожника Volkswagen Touareg входит двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, полностью светодиодная оптика, 6 подушек безопасности, датчики парковки, запуск двигателя с кнопки, мультимедийный комплекс Discover Pro, система предотвращения столкновений и другие функции.«Топовая» модификация внедорожника Volkswagen Touareg R-Line будет стоить от 69 430 евро, она получит более расширенный функциональный список.