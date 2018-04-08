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Ученые учли еще один фактор наполнения биосферы азотом

25% азота проникает в области природных экосистем из горных пород, такой вывод сделан геологами из США. Как утверждают специалисты, эти процессы происходят вследствие активизации в земной коре физических и химических эрозий.

Исследователи считают, что атмосфера Земли не представляет собой единственный источник происхождения азота. Всем известна крайняя необходимость данного газа для всех живых организмов. На этом основании был проведен анализ балансовой составляющей данного газа, который расположен ближе к поверхности Земли. В результате геологами сделан вывод, что и глубинные залежи являются источниками его происхождения.
Ученые учли еще один фактор наполнения биосферы азотом


Весь объем углекислоты, который поглощает флора, можно определить продолжительными наблюдениями за биохимическими циклами газа. Так же станет возможно составление прогноза, с учетом перемен в климате планеты. Азот так же требуется растениям, которые используют его для поглощения углекислого газа из биосферы.

Бенджамину Хултону из Калифорнийского научного университета, удалось оценить общий баланс всей имеющейся массы азота. Показатели включили в себя доступные источники газа, представленные подземными горными породами и атмосферой. Учеными были учтены возможные пути прохождения газа между атмосферой, сушей и мантией, а так же Земной корой и Мировым океаном.
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 00:00
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