В США члены экипажа высадили из самолета мальчика с синдромом Дауна после рвотных позывов
Инцидент в аэропорту города Сент-Луис привлек внимание американцев. Члены экипажа высадили из самолета мальчика с синдромом Дауна после рвотных позывов.
Они стали сомневаться в возможном полете такого пассажира из-за его состояния, а дальше попросили семью покинуть салон. Представители компании выдали обиженным пассажирам билеты на рейс, вылетающий позже, но не предоставили им гостиницу.
В результате инвалид и родственники 11 часов провели на территории аэропорта, а работники снабдили его мусорным мешком, чтобы новые позывы не доставляли неудобств пассажирам. Пока журналисты не получили информацию о дальнейших действиях пострадавших особ, потому что они обвинили Alaska Airlines в дискриминации такой категории лиц
Они стали сомневаться в возможном полете такого пассажира из-за его состояния, а дальше попросили семью покинуть салон. Представители компании выдали обиженным пассажирам билеты на рейс, вылетающий позже, но не предоставили им гостиницу.
В результате инвалид и родственники 11 часов провели на территории аэропорта, а работники снабдили его мусорным мешком, чтобы новые позывы не доставляли неудобств пассажирам. Пока журналисты не получили информацию о дальнейших действиях пострадавших особ, потому что они обвинили Alaska Airlines в дискриминации такой категории лиц
Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:45