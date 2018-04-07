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В США члены экипажа высадили из самолета мальчика с синдромом Дауна после рвотных позывов

Инцидент в аэропорту города Сент-Луис привлек внимание американцев. Члены экипажа высадили из самолета мальчика с синдромом Дауна после рвотных позывов.

Они стали сомневаться в возможном полете такого пассажира из-за его состояния, а дальше попросили семью покинуть салон. Представители компании выдали обиженным пассажирам билеты на рейс, вылетающий позже, но не предоставили им гостиницу.

В США члены экипажа высадили из самолета мальчика с синдромом Дауна после рвотных позывов


В результате инвалид и родственники 11 часов провели на территории аэропорта, а работники снабдили его мусорным мешком, чтобы новые позывы не доставляли неудобств пассажирам. Пока журналисты не получили информацию о дальнейших действиях пострадавших особ, потому что они обвинили Alaska Airlines в дискриминации такой категории лиц
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Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:45
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