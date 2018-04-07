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Японские одинокие женщины могут воспользоваться услугами вытирателя слез

Японские компании придумали новый вид услуг для одиноких женщин, желающих снять стресс. Они могут выбрать для себя подходящего вытирателя слез, который будет утешать собеседницу во время разговора.

Кандидаты на новую должность должны быть красавцами, а также проходят специальную психологическую подготовку, чтобы стать настоящими профессионалами своего дела. Женщина может найти для себя подходящий тип мужчины, связавшись с сотрудниками фирмы.

Японские одинокие женщины могут воспользоваться услугами вытирателя слез


Можно воспользоваться услугами романтика или хулигана, а также есть вариант хорошего парня. Она стоит не дешево, потому что, расстроенным дамам нужно будет заплатить за собеседника 4000 руб, чтобы потом встречать его в своем доме.
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 23:30
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