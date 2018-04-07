Жители штата Алабама два месяца нюхают ужасные запахи застрявшего поезда с фекалиями

Проблема вывоза отходов из мегаполисов давно тревожит население страны, потому что сначала власти решили транспортировать их в Колорадо, но потом отказались от такой затеи из-за больших затрат. Новые подрядчики построили полигон в этом штате, но через некоторое время американцы из города Вест Джефферсон устроили акцию протеста.Сильное зловоние от свалки стало причиной закрытия объекта перед приходом поезда. Сейчас он до сих пор стоит на станции, а чиновники не могут решить, куда девать отходы горожан.