Жители штата Алабама два месяца нюхают ужасные запахи застрявшего поезда с фекалиями
В американском штате Алабама жители небольшого города Парриш два месяца испытывают дискомфорт. Они нюхают ужасные запахи застрявшего поезда с фекалиями, которые должны были быть вывезены на свалку компанией Big Sky Environmental из Нью‐Йорка.
Проблема вывоза отходов из мегаполисов давно тревожит население страны, потому что сначала власти решили транспортировать их в Колорадо, но потом отказались от такой затеи из-за больших затрат. Новые подрядчики построили полигон в этом штате, но через некоторое время американцы из города Вест Джефферсон устроили акцию протеста.
Сильное зловоние от свалки стало причиной закрытия объекта перед приходом поезда. Сейчас он до сих пор стоит на станции, а чиновники не могут решить, куда девать отходы горожан.
Проблема вывоза отходов из мегаполисов давно тревожит население страны, потому что сначала власти решили транспортировать их в Колорадо, но потом отказались от такой затеи из-за больших затрат. Новые подрядчики построили полигон в этом штате, но через некоторое время американцы из города Вест Джефферсон устроили акцию протеста.
Сильное зловоние от свалки стало причиной закрытия объекта перед приходом поезда. Сейчас он до сих пор стоит на станции, а чиновники не могут решить, куда девать отходы горожан.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 23:00