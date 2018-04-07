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Жители штата Алабама два месяца нюхают ужасные запахи застрявшего поезда с фекалиями

В американском штате Алабама жители небольшого города Парриш два месяца испытывают дискомфорт. Они нюхают ужасные запахи застрявшего поезда с фекалиями, которые должны были быть вывезены на свалку компанией Big Sky Environmental из Нью‐Йорка.

Проблема вывоза отходов из мегаполисов давно тревожит население страны, потому что сначала власти решили транспортировать их в Колорадо, но потом отказались от такой затеи из-за больших затрат. Новые подрядчики построили полигон в этом штате, но через некоторое время американцы из города Вест Джефферсон устроили акцию протеста.

Жители штата Алабама два месяца нюхают ужасные запахи застрявшего поезда с фекалиями


Сильное зловоние от свалки стало причиной закрытия объекта перед приходом поезда. Сейчас он до сих пор стоит на станции, а чиновники не могут решить, куда девать отходы горожан.
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 23:00
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