Facebook позволит пользователям безвозвратно уничтожать сообщения
Facebook опять дал основание для негодования пользователей после того, как были удалены из социальной сети все комментарии Марка Цукерберга. Сейчас всем юзерам также позволят безвозвратно удалять свои сообщения.
Не так давно те, кто лично переписывался с основателем Facebook, заметили отсутствие в их истории его месседжей. Как оказалось, для безопасности все сообщения Цукерберга из соцсети удалили, что вызвало волну негодования из-за недоступности подобных услуг у простых фэйсбучников. В итоге компания через некоторое время откроет данные возможности для всех пользователей, при этом до тех пор сообщения администрации исчезать не будут.
На сегодняшний день комментарии уничтожаются через какое-то время по таймеру. Сейчас эта функция будет более расширена, при этом эти действия можно сделать в зашифрованном Messenger. Цукерберг приносит свои извинения всем пользователям за то, что не догадался сделать это раньше.
Не так давно те, кто лично переписывался с основателем Facebook, заметили отсутствие в их истории его месседжей. Как оказалось, для безопасности все сообщения Цукерберга из соцсети удалили, что вызвало волну негодования из-за недоступности подобных услуг у простых фэйсбучников. В итоге компания через некоторое время откроет данные возможности для всех пользователей, при этом до тех пор сообщения администрации исчезать не будут.
На сегодняшний день комментарии уничтожаются через какое-то время по таймеру. Сейчас эта функция будет более расширена, при этом эти действия можно сделать в зашифрованном Messenger. Цукерберг приносит свои извинения всем пользователям за то, что не догадался сделать это раньше.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 23:15