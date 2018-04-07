Facebook позволит пользователям безвозвратно уничтожать сообщения

Не так давно те, кто лично переписывался с основателем Facebook, заметили отсутствие в их истории его месседжей. Как оказалось, для безопасности все сообщения Цукерберга из соцсети удалили, что вызвало волну негодования из-за недоступности подобных услуг у простых фэйсбучников. В итоге компания через некоторое время откроет данные возможности для всех пользователей, при этом до тех пор сообщения администрации исчезать не будут.На сегодняшний день комментарии уничтожаются через какое-то время по таймеру. Сейчас эта функция будет более расширена, при этом эти действия можно сделать в зашифрованном Messenger. Цукерберг приносит свои извинения всем пользователям за то, что не догадался сделать это раньше.