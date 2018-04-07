Японец из города Санда 20 лет запирал своего наследника в клетке
СМИ сообщили об инциденте в японском городе Санда. Мужчина 20 лет запирал своего наследника в клетке, ссылаясь на его психические проблемы.
Сотрудники службы опеки нанесли визит пожилому человеку в возрасте 73 лет, чтобы уладить вопросы, связанные с его умершей супругой. Они сразу обратили внимание на его 42-летнего сына, который почти не имел одежды и сидел на подстилках, разбросанных по полу.
Оказалось, отец держал ребенка в специальном деревянном помещении, где находился кондиционер, а также всегда закрывал его на замок.
Через пару дней человек мог выйти отсюда, чтобы помыться и покушать вместе с родителями. Сотрудники органов решили проверить информацию и выяснить все подробности происшествия.
Сотрудники службы опеки нанесли визит пожилому человеку в возрасте 73 лет, чтобы уладить вопросы, связанные с его умершей супругой. Они сразу обратили внимание на его 42-летнего сына, который почти не имел одежды и сидел на подстилках, разбросанных по полу.
Оказалось, отец держал ребенка в специальном деревянном помещении, где находился кондиционер, а также всегда закрывал его на замок.
Через пару дней человек мог выйти отсюда, чтобы помыться и покушать вместе с родителями. Сотрудники органов решили проверить информацию и выяснить все подробности происшествия.
Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:15