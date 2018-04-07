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Курс валют на 07.04.2018

На продажу выставлен редчайший BMW M1 за 53 млн рублей

Уникальный немецкий спорткар BMW M1 AHG Studie, сошедший с конвейера в 1981 году, выставили на продажу на сайте MotorGT. За автомобиль с уникальным оформлением кузова и обширным аэродинамическим обвесом продавец хочет выручить 930 000 долларов, что эквивалентно 53 миллионам рублей.

На продажу выставлен редчайший BMW M1 за 53 млн рублей


Спортивный автомобиль, выставленный на продажу, выполнен в духе экстремальной модели Procar BMW M1, которая выпускалась в 79-80-х годах прошлого столетия. В частности, автомобиль BMW M1 AHG Studie был переработан конструкторами AHG Motorsport, его оснастили регулируемой подвеской, гоночной коробкой передач, 16-дюймовыми колёсными дисками и силовым агрегатом производительностью 350 лошадиных сил.

В прошлом году редкая модель спроткара BMW M1 AHG Studie подверглась процедуре восстановления. Автомобилю реставрировали маслоулавливатель, бак для горючего и трансмиссию. Кроме того спорткару поменяли электропроводку, водяной насос и рычаги подвески, а также машине установили полусликовые покрышки. Автомобиль после восстановления проехал 30 миль.
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Добавил: Алина Сегодня, 22:45
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