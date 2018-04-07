На продажу выставлен редчайший BMW M1 за 53 млн рублей

Спортивный автомобиль, выставленный на продажу, выполнен в духе экстремальной модели Procar BMW M1, которая выпускалась в 79-80-х годах прошлого столетия. В частности, автомобиль BMW M1 AHG Studie был переработан конструкторами AHG Motorsport, его оснастили регулируемой подвеской, гоночной коробкой передач, 16-дюймовыми колёсными дисками и силовым агрегатом производительностью 350 лошадиных сил.В прошлом году редкая модель спроткара BMW M1 AHG Studie подверглась процедуре восстановления. Автомобилю реставрировали маслоулавливатель, бак для горючего и трансмиссию. Кроме того спорткару поменяли электропроводку, водяной насос и рычаги подвески, а также машине установили полусликовые покрышки. Автомобиль после восстановления проехал 30 миль.