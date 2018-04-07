Саймон Марданшин потренировался в компании Ромы Капаклы и Леши Купина

Саймон недавно опубликовал на своей странице в социальных сетях фотографию, на которой он в тренажерном зале позирует вместе с участниками «Дома-2» Капаклы и Купиным. Марданшин рассказал, что ему компанию составили друзья, поэтому тренировка удалась на славу.При этом молодой человек рассказал, что он обожает тренироваться, и теперь, когда нет никаких ограничений, можно отдаться своему любимому делу. Саймон наслаждается большим выбором тренажеров и снарядов, парень признался, что в зале чувствует себя будто в своей стихии.Марданшин также добавил, что Романа и Алексея он не настраивал и не агитировал, так что их поведение никак не связано с Саймоном. Напоследок парень сообщил, что сейчас он наслаждается жизнью, поэтому просит хейтеров не мешать ему это делать.