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Саймон Марданшин потренировался в компании Ромы Капаклы и Леши Купина

Экс-участник известной телестройки «Дом-2» недавно позанимался в тренажерном зале, где компанию ему составили Роман Капаклы и Алексей Купин.

Саймон недавно опубликовал на своей странице в социальных сетях фотографию, на которой он в тренажерном зале позирует вместе с участниками «Дома-2» Капаклы и Купиным. Марданшин рассказал, что ему компанию составили друзья, поэтому тренировка удалась на славу.

Саймон Марданшин потренировался в компании Ромы Капаклы и Леши Купина

При этом молодой человек рассказал, что он обожает тренироваться, и теперь, когда нет никаких ограничений, можно отдаться своему любимому делу. Саймон наслаждается большим выбором тренажеров и снарядов, парень признался, что в зале чувствует себя будто в своей стихии.

Марданшин также добавил, что Романа и Алексея он не настраивал и не агитировал, так что их поведение никак не связано с Саймоном. Напоследок парень сообщил, что сейчас он наслаждается жизнью, поэтому просит хейтеров не мешать ему это делать.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:30
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