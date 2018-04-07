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Телезрители уверены, что на «Доме-2» царит любовь к деньгам

Зрители известного телепроекта «Дом-2» считают, что участники проявляют любовь лишь к деньгам.

Поклонники «Дома-2» уже совсем перестали верить в искренность участников. Многие пары своим поведением вызывают у зрителей непонимание. Так, например, особые вопросы вызывают у фанатов Роман Капаклы и Алексей Купин.

Телезрители уверены, что на «Доме-2» царит любовь к деньгам

Парни уезжают на отдых без своих женщин. При этом каждый из них готовится к свадьбе, однако оба уверены, что им необходимо отдохнуть от своих половинок. Телезрителям непонятно, о какой любви может идти речь, когда Купин в грубой форме не дает Майе высказаться на этот счет.

Семейная пара Блюменкранцев вообще показываются на проекте лишь ради рекламы, создавая видимость идеальной семьи. Да и новенькие участники, придя на проект уже спустя короткое время якобы влюбляются так сильно, что готовы создавать серьезные отношения. По мнению телезрителей, причина всему этому лишь одна – любовь к деньгам, которая заставляет ребят играть в выдуманные чувства.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:21
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