Настя Лисова рассуждает о том, как меняются отношения между супругами после рождения ребенка

Недавно Настя опубликовала пост-рассуждение, где решила рассказать, как изменились их отношения с мужем после рождения ребенка. Бывшая участница телестройки призналась, что в их взаимоотношениях с супругом ничего не поменялось.Однако эта тема так задела девушку, что та написала длинный текст на эту тему. Лисова не понимает, почему отношения между мужчиной и женщиной должны меняться после появления на свет ребенка. Ссоры могут возникать только лишь в том случае, если оба супруга имели разные цели в жизни.Так, например, если для женщины главным являлось стать матерью, то после родов она перестанет ухаживать за собой и уделять время мужу, так как свою жизненную цель она исполнила, а значит, все остальное уже не важно.То же самое касается и мужчин, которые главной задачей ставили продолжение потомства. В таких случаях, они после выполнения своей природной функции не заботятся о жене и ребенке, а наоборот, ищут себе других женщин на стороне.