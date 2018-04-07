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Дана Борисова решила поддержать идею создания реабилитационных центров для детей

Подписчики ведущей заметили в Instagram новый пост, посвященный деятельности организации “Матери против наркотиков”. Дана Борисова получила там должность и решила поддержать идею создания реабилитационных центров для детей.

Она лично столкнулась с данной проблемой, но смогла перебороть зависимость после лечения в Таиланде. Сейчас женщина планирует вместе с матерями таких людей выступать в поддержку созданий центров, что также касается тестов на запрещенные вещества в школах. Подписчики быстро отреагировали на информацию, поддержав начинания Даны Борисовой позитивными сообщениями.

Дана Борисова решила поддержать идею создания реабилитационных центров для детей


Пользователи сетей похвалили знаменитость, занявшуюся нормальным делом, потому что не каждый человек может себе позволить реабилитацию за границей. Они назвали такую деятельность сложной, но даже спасение одного ребенка уже становится большим событием. Люди ждут новых публикаций с документами и решениями совета, хотя некоторые лица скептически отнеслись к таким событиям. Они считают, что эта особа просто хочет напомнить обществу о своем существовании.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:45
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