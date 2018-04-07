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Дмитрий Клейман рассказал журналистам о тирании Виктории Дайнеко

После развода с певицей ее бывший избранник решил во время беседы с журналистами рассказать о своей семейной жизни. Дмитрий Клейман упомянул о тирании Виктории Дайнеко, которая даже могла распускать руки.

Музыкант отметил, что ссоры в доме начались из-за недостатка финансов, а после рождения наследницы, отношения стали напряженными. Он занимался домашней работой и смотрел за малышкой, а также успевал выступать на концертах, но Виктория Дайнеко всегда находилась в раздраженном состоянии. Исполнительница могла облить Дмитрия Клеймана чаем и даже ударить, а сейчас даже не дает увидеть ребенка.

Дмитрий Клейман рассказал журналистам о тирании Виктории Дайнеко


После таких откровений избранника звезда сильно расстроилась и даже решила обсудить клевету в судебном порядке. Подписчики поддержали артистку позитивными словами, отметив, что она жила рядом с плохим мужчиной. Ему не стоило выставлять напоказ такие подробности, а также обливать грязью мать его ребенка, потому что эти поступки только сделали артиста хуже в глазах общества.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:00
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