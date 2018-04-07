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В Британии учитель физкультуры в частной школе ученицам делал эротический массаж

В Великобритании шестидесятитрёхлетнему преподавателю физкультуры частной школы выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах к воспитанницам данного учебного заведения. Об этом сообщается на страницах иностранного издания The Independent.

В Британии учитель физкультуры в частной школе ученицам делал эротический массаж

Мужчину обвиняют в девяти развратных действиях в отношении к шести девочкам в возрасте 14-18 лет между 1985-1993 годами. Шестидесятитрёхлетний педагог обвиняется в том, что приглашал учениц в кабинет, запирал дверь, после чего проводит сеансы массажа. Отмечен случай, когда учитель поцеловал девушку в губы.

Все жертвы педагога, находясь с ним наедине, ощущали себя “некомфортно”. Когда в 2016 году мужчину арестовали, он все обвинения опроверг, сказав, что учил учениц методам релаксации и дыхания, и когда делал массаж, это им помогало расслабиться. Судебный процесс по этому делу продолжается.
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В мире / Происшествия
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:15
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