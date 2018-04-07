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Ким Кардашьян впервые опубликовала в Instagram фото с супругом Канье Уэстом и тремя детьми

Поклонники звезды обрадовались, заметив в Instagram новое фото. Ким Кардашьян впервые показала себя вместе с супругом Канье Уэстом и тремя детьми.

Она отметила, что было сложно собрать вместе близких людей, а также сделать качественный сюжет, пока малыши не расплакались. Первая наследница звезды появилась на свете перед ее свадьбой с музыкантом, после чего она родила сына. Врачи запретили Ким Кардашьян новую беременность из-за проблем со здоровьем, так что пара была вынуждена воспользоваться услугами суррогатной матери.

Ким Кардашьян впервые опубликовала в Instagram фото с супругом Канье Уэстом и тремя детьми


Пользователи сетей позитивно оценили снимок, отметив, что им приятно видеть семью вместе. Они написали много лестных слов в адрес малышей, назвав их красавцами, после чего пожелали знаменитости любви и счастья.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:45
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