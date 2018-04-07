Николай Басков решил насладиться отдыхом на Мальдивах

Исполнитель порадовал их чудесными пейзажами и показал изыски местных кулинаров. Подписчики сразу пожелали ему хорошего отпуска и позитивного настроения, после чего пожаловались на плохую погоду в российских городах. Некоторые лица даже попросили Николая Баскова привезти им экзотические сувениры с островов.Пользователей сетей удивили морские деликатесы на тарелке, которые хочется попробовать. Они также отметили, что артист стал выглядеть намного лучше и радует своей стройной фигурой, после чего попросили его в новом сообщении раскрыть секрет нового хита, посвященного неизвестной особе.