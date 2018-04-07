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Николай Басков решил насладиться отдыхом на Мальдивах

Певец решил насладиться отдухом на Мальдивах и опубликовал в Instagram новые фото. Поклонники даже немного позавидовали Николаю Баскову, написав много позитивных сообщений.

Исполнитель порадовал их чудесными пейзажами и показал изыски местных кулинаров. Подписчики сразу пожелали ему хорошего отпуска и позитивного настроения, после чего пожаловались на плохую погоду в российских городах. Некоторые лица даже попросили Николая Баскова привезти им экзотические сувениры с островов.

Николай Басков решил насладиться отдыхом на Мальдивах


Пользователей сетей удивили морские деликатесы на тарелке, которые хочется попробовать. Они также отметили, что артист стал выглядеть намного лучше и радует своей стройной фигурой, после чего попросили его в новом сообщении раскрыть секрет нового хита, посвященного неизвестной особе.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:30
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