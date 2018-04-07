Филипп Киркоров поблагодарил Илью Резника за первую песню на русском языке

Исполнитель подчеркнул, что композиция “Синдбад-мореход” была написана коллегой для него, когда другие композиторы не спешили предложить свои аналоги. Он пожелал Илье Резнику здоровья и творческого вдохновения, чтобы зрители смогли радоваться его новым хитам. Подписчики сразу поддержали Филиппа Киркорова и тоже поздравили именинника с 80-летием.Пользователей сетей тронули слова артиста, не забывшего такие моменты из жизни. Они отметили, что поэт является их молодостью, любовью и жизнью, наполненной прекрасными мелодиями и исполнителями. Некоторые лица упрекнули звезду в фамильярности по отношению к пожилому человеку, но сам он не обратил внимания на выпады недоброжелателей.