Caviar выпустила серию пасхальных смартфонов iPhone X в стиле Фаберже

Приобрести столь уникальную модификацию смартфона стало возможным по цене от 274 тысяч рублей. В качестве производителя подобного модернизированного гаджета представлена компания Caviar. Название новинки связано с тем, что общий вид корпуса iPhone X во многом схож с той продукцией, которую привыкли называть именем Карла Фаберже. В свою очередь, для россиян предложены несколько модернизированные виды корпуса, на котором герб России, икона «Спас нерукотворный», изображение Христа и некоторые другие.Не исключено, что найдется не малое число пользователей, которые найдут интересными такие необычные модификации американского смартфона iPhone X. Однако следует выделить, что актуальность данного дизайна уже спустя одну неделю несколько снизится, тогда как удивить знакомых и друзей такими видами гаджетов можно будет абсолютно всегда.