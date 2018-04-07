АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Похождения Индианы Джонса: Ученые Хайрам Бингем и Майк Хеджес прославились после открытия городов инков и нахождения загадочного черепа атлантов
EUR 70.71 USD 57.83
Курс валют на 07.04.2018

Huawei Honor 10 засветился на фото и постерах‍

Сегодня в сети опубликовали свежие данные и снимок новейшей модели смартфона Huawei Honor 10, который до сих пор не был официально презентован производителем. Исходя из появившихся сведений, стало возможным более подробно оценить данное устройство.

Основные технические параметры, а также дизайн новинки теперь становится более ясным, нежели при полном отсутствии важных сведений о модели. Таким образом, градиентный стиль задней части смартфона во многом схож с представленными ранее популярными моделями Huawei P20 и P20 Pro. Еще одним достоинством аппарата следует также считать безрамочный дисплей, который в некотором роде имеет сходства с iPhone X.

Huawei Honor 10 засветился на фото и постерах&#8205;


Сдвоенная камера, сканер отпечатков пальцев и многое другое делают эту модель весьма привлекательной для потенциальных покупателей.
Некоторые эксперты поспешили проанализировать полученные снимки, по которым удалось установить, что здесь используется качественный 5,8-дюймовый дисплей , процессор Kirin 970 , 6 гигабайт оперативной памяти, а также 256 гигабайт встроенной памяти. Даже приблизительная стоимость данной модели пока остается неизвестной.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: maxran Сегодня, 14:02
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Японская компания решила принимать на работу
Caviar выпустила серию пасхальных смартфонов
Huawei Honor 10 засветился на фото и
В Сети появились «живые» снимки смартфона LG G7
Ученые: Символы на древнерусских писанках могут
Новый бюджетный седан Honda Amaze выводят на рынок
Кроссовер Aston Martin оснастят исключительно
Черный параллелепипед на Луне стал новым
Космические ведомства Европы, Канады и Японии
Исследователи на снимках Антарктиды обнаружили
Из-за нехватки комплектующих приостановлена
Российские ученые восстановили лицо последнего
“Екатеринбургские останки” не принадлежат членам
Павел Дуров опроверг информацию о наличии
Ученые: Детские салфетки могут вызвать пищевую
Софи Кальчева считает порчу виновником разрыва
Анна Седокова порадовала поклонников своей
«АвтоВАЗ» готовит к выходу внедорожник LADA 4x4 в
В сеть выложили рендеры обновлённого седана Lada
Фанаты обвинили Ольгу Бузову в использовании
В Москве начал работать центр по размещению
Минфин поддержал идею обязательного страхования
Стив Возняк рассказал про необходимость делать
Настя Каменских похвасталась стройной фигурой на
Похождения Индианы Джонса: Ученые Хайрам Бингем и
38-летняя Кейт Хадсон готовится стать мамой в
Обгоревший нос и желтый сарафан Дарьи Пынзарь
Роспотребнадзор выявил в преддверии ЧМ-2018 по
Поклонники уверены, что время Ксении Собчак прошло
Мобильные онлайн-кинотеатры становятся менее
Просмотреть все новости