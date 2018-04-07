Huawei Honor 10 засветился на фото и постерах
Сегодня в сети опубликовали свежие данные и снимок новейшей модели смартфона Huawei Honor 10, который до сих пор не был официально презентован производителем. Исходя из появившихся сведений, стало возможным более подробно оценить данное устройство.
Основные технические параметры, а также дизайн новинки теперь становится более ясным, нежели при полном отсутствии важных сведений о модели. Таким образом, градиентный стиль задней части смартфона во многом схож с представленными ранее популярными моделями Huawei P20 и P20 Pro. Еще одним достоинством аппарата следует также считать безрамочный дисплей, который в некотором роде имеет сходства с iPhone X.
Сдвоенная камера, сканер отпечатков пальцев и многое другое делают эту модель весьма привлекательной для потенциальных покупателей.
Некоторые эксперты поспешили проанализировать полученные снимки, по которым удалось установить, что здесь используется качественный 5,8-дюймовый дисплей , процессор Kirin 970 , 6 гигабайт оперативной памяти, а также 256 гигабайт встроенной памяти. Даже приблизительная стоимость данной модели пока остается неизвестной.
Основные технические параметры, а также дизайн новинки теперь становится более ясным, нежели при полном отсутствии важных сведений о модели. Таким образом, градиентный стиль задней части смартфона во многом схож с представленными ранее популярными моделями Huawei P20 и P20 Pro. Еще одним достоинством аппарата следует также считать безрамочный дисплей, который в некотором роде имеет сходства с iPhone X.
Сдвоенная камера, сканер отпечатков пальцев и многое другое делают эту модель весьма привлекательной для потенциальных покупателей.
Некоторые эксперты поспешили проанализировать полученные снимки, по которым удалось установить, что здесь используется качественный 5,8-дюймовый дисплей , процессор Kirin 970 , 6 гигабайт оперативной памяти, а также 256 гигабайт встроенной памяти. Даже приблизительная стоимость данной модели пока остается неизвестной.
Технологии
Добавил: maxran Сегодня, 14:02