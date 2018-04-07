Обилие красного цвета испортило образ Тины Канделаки

Звезда позировала перед камерой в черной юбке и водолазке, набросив сверху светлое пальто, а также дополнила наряд большой сумкой. Поклонники не оценили внешний вид своего кумира, написав много нелестных сообщений в адрес Тины Канделаки. Их сразу смутили молочные оттенки верхней одежды, которые выбивались из общей палитры, а также многие люди раскритиковали аксессуар, назвав его чемоданом.Пользователям сетей тоже не понравился перебор с ярким цветом, который разрушил гармонию внешнего вида знаменитости. Сама она редко может себе позволить столь экстравагантные сочетания, предпочитая носить классические и элегантные наряды, подчеркивающие великолепную фигуру.