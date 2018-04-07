Стоимость "топовой" версии обновлённого седана Mazda 6 составит 37 370 долларов
Компания Mazda определилась со стоимостью обновлённого седана Mazda 6. Как сообщают обозреватели профильных порталов, самая дорогая версия автомобиля обойдётся покупателям в 37 370 долларов.
В подкапотном пространстве самой дорогой версии седана Mazda 6 установлен турбированный двигатель объёмом 2,5 литра производительностью 250 лошадиных сил. Работать агрегат будет на пару с 6-скоростной автоматической трансмиссией.
Самая дорогостоящая модификация седана Mazda 6 будет предложена в восьми цветовых вариантах, за три из них придётся внести дополнительную плату. Обновлённый автомобиль получил пересмотренный внешний дизайн и современный салон.
Стоимость базовой версии рестайлингового седана Mazda 6 составит 21 950 долларов. Автомобиль с автоматической трансмиссией обойдётся в 23 000 долларов, заплатив ещё 1 100 долларов покупатели получат разнообразные аксессуары.
В подкапотном пространстве самой дорогой версии седана Mazda 6 установлен турбированный двигатель объёмом 2,5 литра производительностью 250 лошадиных сил. Работать агрегат будет на пару с 6-скоростной автоматической трансмиссией.
Самая дорогостоящая модификация седана Mazda 6 будет предложена в восьми цветовых вариантах, за три из них придётся внести дополнительную плату. Обновлённый автомобиль получил пересмотренный внешний дизайн и современный салон.
Стоимость базовой версии рестайлингового седана Mazda 6 составит 21 950 долларов. Автомобиль с автоматической трансмиссией обойдётся в 23 000 долларов, заплатив ещё 1 100 долларов покупатели получат разнообразные аксессуары.
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Добавил: Алина Сегодня, 19:45