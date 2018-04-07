Поклонники перепутали Яну Кошкину с Анастасией Заворотнюк из-за внешнего сходства
Ведущая приняла участие в шоу “Однажды в России”, вызвав у многих зрителей воспоминания о героине фильма “Моя прекрасная няня”. Поклонники перепутали Яну Кошкину с Анастасией Заворотнюк из-за внешнего сходства, посмотрев фото в Instagram.
В нескольких кадрах она действительно напоминала коллегу, и только пышный бюст позволил фанатам не ошибиться в своих догадках. Многие люди сначала недоумевали, откуда у Анастасии Заворотнюк могли появиться столь соблазнительные формы, после чего даже предположили, что звезда сделала пластику.
Внимательные пользователи сетей быстро догадались, что свет и мимика помогли Яне Кошкиной изменить свой внешний вид. Сама артистка сейчас пытается пробовать себя в разных жанрах и даже решила спеть несколько композиции, только после этого получила поток негатива от своих подписчиков.
В нескольких кадрах она действительно напоминала коллегу, и только пышный бюст позволил фанатам не ошибиться в своих догадках. Многие люди сначала недоумевали, откуда у Анастасии Заворотнюк могли появиться столь соблазнительные формы, после чего даже предположили, что звезда сделала пластику.
Внимательные пользователи сетей быстро догадались, что свет и мимика помогли Яне Кошкиной изменить свой внешний вид. Сама артистка сейчас пытается пробовать себя в разных жанрах и даже решила спеть несколько композиции, только после этого получила поток негатива от своих подписчиков.