Microsoft предлагает смартфон HP Elite x3 за 299 долларов
С 6 апреля американская компания Microsoft начала распродажу смартфона HP Elite x3, который оснащен операционной системой Windows 10 Mobile и производительной аппаратной системой. Цена упала с 799 до 299 долларов.
Стоит отметить, что HP Elite x3 обладает дисплеем типа Super AMOLED, диагональ которого 5,96 дюйма, а разрешение достигает отметки 2560 на 1440 пикселей. Защищается матрица специальным стеклом Corning Gorilla Glass 4.
Внутри присутствует 4-ядерный процессор Snapdragon 820, который «разгоняется» до 2,4 ГГц. К нему прилагаются модуль оперативной памяти на 4 Гб и встроенный накопитель на 64 Гб. Также есть поддержка карты памяти с максимальным объем в 2 Тб.
Основная и фронтальная камеры предложат разрешения 16 и 8 Мп соответственно. Емкость аккумулятора в таком смартфоне достигает 4150 мАч, которых вполне достаточно для повседневного пользования. За эти деньги пользователь получит технологию беспроводной зарядки Qi.
Стоит отметить, что HP Elite x3 обладает дисплеем типа Super AMOLED, диагональ которого 5,96 дюйма, а разрешение достигает отметки 2560 на 1440 пикселей. Защищается матрица специальным стеклом Corning Gorilla Glass 4.
Внутри присутствует 4-ядерный процессор Snapdragon 820, который «разгоняется» до 2,4 ГГц. К нему прилагаются модуль оперативной памяти на 4 Гб и встроенный накопитель на 64 Гб. Также есть поддержка карты памяти с максимальным объем в 2 Тб.
Основная и фронтальная камеры предложат разрешения 16 и 8 Мп соответственно. Емкость аккумулятора в таком смартфоне достигает 4150 мАч, которых вполне достаточно для повседневного пользования. За эти деньги пользователь получит технологию беспроводной зарядки Qi.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:30