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Microsoft предлагает смартфон HP Elite x3 за 299 долларов

С 6 апреля американская компания Microsoft начала распродажу смартфона HP Elite x3, который оснащен операционной системой Windows 10 Mobile и производительной аппаратной системой. Цена упала с 799 до 299 долларов.

Microsoft предлагает смартфон HP Elite x3 за 299 долларов


Стоит отметить, что HP Elite x3 обладает дисплеем типа Super AMOLED, диагональ которого 5,96 дюйма, а разрешение достигает отметки 2560 на 1440 пикселей. Защищается матрица специальным стеклом Corning Gorilla Glass 4.

Внутри присутствует 4-ядерный процессор Snapdragon 820, который «разгоняется» до 2,4 ГГц. К нему прилагаются модуль оперативной памяти на 4 Гб и встроенный накопитель на 64 Гб. Также есть поддержка карты памяти с максимальным объем в 2 Тб.

Основная и фронтальная камеры предложат разрешения 16 и 8 Мп соответственно. Емкость аккумулятора в таком смартфоне достигает 4150 мАч, которых вполне достаточно для повседневного пользования. За эти деньги пользователь получит технологию беспроводной зарядки Qi.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:30
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