Microsoft предлагает смартфон HP Elite x3 за 299 долларов

Стоит отметить, что HP Elite x3 обладает дисплеем типа Super AMOLED, диагональ которого 5,96 дюйма, а разрешение достигает отметки 2560 на 1440 пикселей. Защищается матрица специальным стеклом Corning Gorilla Glass 4.Внутри присутствует 4-ядерный процессор Snapdragon 820, который «разгоняется» до 2,4 ГГц. К нему прилагаются модуль оперативной памяти на 4 Гб и встроенный накопитель на 64 Гб. Также есть поддержка карты памяти с максимальным объем в 2 Тб.Основная и фронтальная камеры предложат разрешения 16 и 8 Мп соответственно. Емкость аккумулятора в таком смартфоне достигает 4150 мАч, которых вполне достаточно для повседневного пользования. За эти деньги пользователь получит технологию беспроводной зарядки Qi.