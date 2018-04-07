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Dell представила гибридный ноутбук Inspiron 15 7000 Special Edition

Компания Dell сообщила о скором выпуске нового гибридного ноутбука Inspiron 15 7000 Special Edition. На данный момент на новинку можно оформить предварительный заказ.

Dell представила гибридный ноутбук Inspiron 15 7000 Special Edition


Гибридное устройство имеет 15,6-дюймовую матрицу с опцией сенсорного ввода, а верхняя крышка разворачивается на 360 градусов. Разрешение такого дисплея будет достигать стандарта 3840 × 2160 пикселей. В аппаратной архитектуре работает процессор Intel Core i7-8550U с тактовой частотой 1,8–4,0 ГГц.

Объем оперативной памяти DDR4-2400 составляет 16 Гб, а за постоянное хранение данных ответит твердотельный модуль на 256 Гб. Также присутствует графическая система NVIDIA GeForce MX130, имеющая собственную память GDDR5 с объемом 2 Гб.

Из дополнительного оборудования в конфигурацию входят модемы беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac Dual Band и Bluetooth 4.2. Для подключения внешних устройств можно будет использовать порты USB 3.0, USB 3.0 Type-C и HDMI 2.0.

Стоимость Dell Inspiron 15 7000 Special Edition составляет 1300 долларов.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:45
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