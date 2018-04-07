Dell представила гибридный ноутбук Inspiron 15 7000 Special Edition

Гибридное устройство имеет 15,6-дюймовую матрицу с опцией сенсорного ввода, а верхняя крышка разворачивается на 360 градусов. Разрешение такого дисплея будет достигать стандарта 3840 × 2160 пикселей. В аппаратной архитектуре работает процессор Intel Core i7-8550U с тактовой частотой 1,8–4,0 ГГц.Объем оперативной памяти DDR4-2400 составляет 16 Гб, а за постоянное хранение данных ответит твердотельный модуль на 256 Гб. Также присутствует графическая система NVIDIA GeForce MX130, имеющая собственную память GDDR5 с объемом 2 Гб.Из дополнительного оборудования в конфигурацию входят модемы беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac Dual Band и Bluetooth 4.2. Для подключения внешних устройств можно будет использовать порты USB 3.0, USB 3.0 Type-C и HDMI 2.0.Стоимость Dell Inspiron 15 7000 Special Edition составляет 1300 долларов.