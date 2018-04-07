АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Похождения Индианы Джонса: Ученые Хайрам Бингем и Майк Хеджес прославились после открытия городов инков и нахождения загадочного черепа атлантов
EUR 70.71 USD 57.83
Курс валют на 07.04.2018

Завершено строительство телескопа CHEOPS

Предназначенный для поиска экзопланет телескоп CHEOPS уже достроен. Таким образом, специалисты Бернского университета в ближайшее время отправят аппарат в столицу Испании, где его поместят на основную конструкцию.

Завершено строительство телескопа CHEOPS


CHEOPS является проектом Европейского космического агентства. Запуск миссии планируется в следующем году. Аппарат больше предназначен не для поиска новых экзопланет, а для изучения уже найденных объектов. Телескоп станет изучать планеты, масса которых находится между массами Земли и Нептуна.

В Испании CHEOPS установят на платформу Airbus Defense and Space, а затем с полной конструкцией проведут ряд испытаний. После завершения всех тестов устройство отправят на космодром Куру, откуда состоится запуск на борту ракеты-носителя «Союз». Стоит отметить, что вместе с телескопом в космос отправить итальянский спутник.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алена Савкина счастлива, что стала тетей
Dell представила гибридный ноутбук Inspiron 15
Ученые нашли способ восстановления клеток мозга
Завершено строительство телескопа CHEOPS
Физиогномист считает, что у Ольги Рапунцель не
Для сбитого автомобилем сокола напечатали протез
HP представила самый мощный гибридный ноутбук в
Новые загадочные геоглифы найдены учеными в Перу
В Канаде в ДТП погибло 14 хоккеистов
Ученые: Биткоин может стать причиной гибели
Новозеландец запечатлел на камеру “призрачную”
Ученые выяснили, сколько надо времени, чтобы
ASUS ROG обновила конфигурацию игрового ноутбука
Жители Красноярска возмущены видом брошенных под
Google Fuchsia OS доступна для тестирования
Саймон Марданшин потренировался в компании Ромы
Алла Пугачева с детьми активно готовится к
Телезрители уверены, что на «Доме-2» царит любовь
В Исландии дрон столкнулся с кораблем пришельцев
Настя Лисова рассуждает о том, как меняются
В сети опубликовали фото сына Меладзе и
Исследователи заметили НЛО в виде ангела рядом с
Mercedes-Benz в 2020 году выпустит люксовый
Японская компания решила принимать на работу
Caviar выпустила серию пасхальных смартфонов
Huawei Honor 10 засветился на фото и
В Сети появились «живые» снимки смартфона LG G7
Ученые: Символы на древнерусских писанках могут
Новый бюджетный седан Honda Amaze выводят на рынок
Кроссовер Aston Martin оснастят исключительно
Просмотреть все новости