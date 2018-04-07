Завершено строительство телескопа CHEOPS

CHEOPS является проектом Европейского космического агентства. Запуск миссии планируется в следующем году. Аппарат больше предназначен не для поиска новых экзопланет, а для изучения уже найденных объектов. Телескоп станет изучать планеты, масса которых находится между массами Земли и Нептуна.В Испании CHEOPS установят на платформу Airbus Defense and Space, а затем с полной конструкцией проведут ряд испытаний. После завершения всех тестов устройство отправят на космодром Куру, откуда состоится запуск на борту ракеты-носителя «Союз». Стоит отметить, что вместе с телескопом в космос отправить итальянский спутник.