Для сбитого автомобилем сокола напечатали протез на 3D-принтере

Известно, что с такой просьбой обратились представители Центра реабилитации хищных птиц. Разработкой протеза занялись инженеры из компании Optiplane, которые занимаются разработкой гибридных дронов.Таким образом, специалисты Optiplane собрали данные о параметрах протеза, а также создали чертежи. Представители компаний CML AT и «3D-БимИмплант» занялись его распечаткой. Уже в марте был создан полноценный экземпляр, который птица могла бы использовать.Спустя некоторое время птице стало удобнее передвигаться. Тем не менее, специалисты уже не смогут вернуть сокола к полноценной дикой жизни, поскольку он лишился крыла.