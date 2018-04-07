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Для сбитого автомобилем сокола напечатали протез на 3D-принтере

Российские специалисты создали на 3D-принтере протез, который будет использоваться соколом по кличке Гром, потерявшим конечность вследствие столкновения с автомобилем. Отмечается, что птица потеряла крыло и ногу.

Для сбитого автомобилем сокола напечатали протез на 3D-принтере


Известно, что с такой просьбой обратились представители Центра реабилитации хищных птиц. Разработкой протеза занялись инженеры из компании Optiplane, которые занимаются разработкой гибридных дронов.

Таким образом, специалисты Optiplane собрали данные о параметрах протеза, а также создали чертежи. Представители компаний CML AT и «3D-БимИмплант» занялись его распечаткой. Уже в марте был создан полноценный экземпляр, который птица могла бы использовать.

Спустя некоторое время птице стало удобнее передвигаться. Тем не менее, специалисты уже не смогут вернуть сокола к полноценной дикой жизни, поскольку он лишился крыла.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:00
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