В Канаде в ДТП погибло 14 хоккеистов

Отмечается, что помимо погибших есть и те, кто получил травмы, а три человека доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Остальные детали и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняет канадская полиция.Премьер-министр страны Джастин выразил соболезнования на своей странице в социальной сети Twitter. Помимо него поддержать родственников погибших и пострадавших решили представители Федерации хоккея Канады.