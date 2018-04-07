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В Канаде в ДТП погибло 14 хоккеистов

В издании Globe and Mail сообщают о том, что автобус с хоккеистами команды Humboldt Broncos Junior попал в ДТП в Канаде. В результате происшествия погибло около 14 спортсменов. Известно, что всего на момент ДТП в транспортном средстве находилось 28 человек.

В Канаде в ДТП погибло 14 хоккеистов


Отмечается, что помимо погибших есть и те, кто получил травмы, а три человека доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Остальные детали и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняет канадская полиция.

Премьер-министр страны Джастин выразил соболезнования на своей странице в социальной сети Twitter. Помимо него поддержать родственников погибших и пострадавших решили представители Федерации хоккея Канады.
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Происшествия
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:15
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