В Канаде в ДТП погибло 14 хоккеистов
В издании Globe and Mail сообщают о том, что автобус с хоккеистами команды Humboldt Broncos Junior попал в ДТП в Канаде. В результате происшествия погибло около 14 спортсменов. Известно, что всего на момент ДТП в транспортном средстве находилось 28 человек.
Отмечается, что помимо погибших есть и те, кто получил травмы, а три человека доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Остальные детали и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняет канадская полиция.
Премьер-министр страны Джастин выразил соболезнования на своей странице в социальной сети Twitter. Помимо него поддержать родственников погибших и пострадавших решили представители Федерации хоккея Канады.
Отмечается, что помимо погибших есть и те, кто получил травмы, а три человека доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Остальные детали и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняет канадская полиция.
Премьер-министр страны Джастин выразил соболезнования на своей странице в социальной сети Twitter. Помимо него поддержать родственников погибших и пострадавших решили представители Федерации хоккея Канады.
Происшествия
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:15