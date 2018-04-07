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Ученые выяснили, сколько надо времени, чтобы превратить знакомого в настоящего друга

В ходе исследований эксперты выяснили, сколько надо времени, чтобы превратить приятеля в настоящего друга. Данная работа проводилась учеными из американского Университета Канзаса.

Ученые выяснили, сколько надо времени, чтобы превратить знакомого в настоящего друга

Согласно новому исследованию, перерастание знакомого в “настоящего” товарища занимает 80-100 часов. Джеффри Холл, являющийся автором данной работы, с участием добровольцев провел несколько исследований. Эксперт отслеживал взаимодействие людей с незнакомыми или мало знакомыми личностями, наблюдая, как развивались их отношения.

В обеих группах, чем больше времени граждане проводили с новым предполагаемым другом, тем ближе становились друг другу. Но для достижения тесной дружбы понадобилось намного больше времени. Люди, проведя 140 часов вместе, начали считать своих знакомых - “близкими”. Для того чтобы малознакомые личности стали лучшими друзьями понадобилось 300 часов проведения вместе.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 16:30
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