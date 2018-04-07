Ученые выяснили, сколько надо времени, чтобы превратить знакомого в настоящего друга

Согласно новому исследованию, перерастание знакомого в “настоящего” товарища занимает 80-100 часов. Джеффри Холл, являющийся автором данной работы, с участием добровольцев провел несколько исследований. Эксперт отслеживал взаимодействие людей с незнакомыми или мало знакомыми личностями, наблюдая, как развивались их отношения.В обеих группах, чем больше времени граждане проводили с новым предполагаемым другом, тем ближе становились друг другу. Но для достижения тесной дружбы понадобилось намного больше времени. Люди, проведя 140 часов вместе, начали считать своих знакомых - “близкими”. Для того чтобы малознакомые личности стали лучшими друзьями понадобилось 300 часов проведения вместе.