Черный параллелепипед на Луне стал новым доказательством реальности пришельцев
Пользователи сетей обсуждают новую находку исследователя Джорджа Грэхэма, просмотревшего материалы, сделанные китайской станцией. Он заметил на Луне черный параллелепипед, ставший новым доказательством реальности пришельцев.
Скептики на этот раз отказались комментировать сюжет, потому что сами были удивлены видом огромного объекта, имеющего идеальные формы. Природа не может создать такое сооружение, а также в данном случае исключено влияние оптической иллюзии света и теней.
После просмотра многие люди сразу упомянули сюжеты из фантастики, когда внеземные артефакты могли изменять человеческое сознание и тоже выглядели аналогичным образом. Ученые пока предпочитают хранить молчание, пытаясь проигнорировать находку независимых коллег.
Скептики на этот раз отказались комментировать сюжет, потому что сами были удивлены видом огромного объекта, имеющего идеальные формы. Природа не может создать такое сооружение, а также в данном случае исключено влияние оптической иллюзии света и теней.
После просмотра многие люди сразу упомянули сюжеты из фантастики, когда внеземные артефакты могли изменять человеческое сознание и тоже выглядели аналогичным образом. Ученые пока предпочитают хранить молчание, пытаясь проигнорировать находку независимых коллег.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:00