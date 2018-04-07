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В Сети появились «живые» снимки смартфона LG G7 ThinQ

На портале TechRadar были опубликованы изображения настоящего LG G7 ThinQ. Таким образом, информация блогера Эвана Бласса о том, что устройство назовут именно так, подтвердилась.

В Сети появились «живые» снимки смартфона LG G7 ThinQ


Новинка с кодовым названием LG-G710TM облачена в пластиковую оболочку и сейчас проходит тесты в США. На фото видно, что в верхней части дисплея есть вырез, в котором установлена фронтальная камера, светодиодный индикатор и динамик. Также отмечается, что обещанная кнопка для запуска системы ИИ может располагаться под кнопкой регулирования громкости динамиков.

LG G7 ThinQ должен получить 6,1-дюймовый дисплей, процессор Snapdragon 845, 4 гигабайта ОЗУ и 64 Гб ПЗУ. Что касается камер флагмана, то об это практически нет никакой информации. Тем не менее, в TechRadar заявляют о 252 тысячах набранных баллов, которые смартфон получил в тесте от AnTuTu.

Ожидаемая цена G7 ThinQ находится в диапазоне 850-950 долларов.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 14:00
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