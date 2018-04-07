Новозеландец запечатлел на камеру “призрачную” гору

Мужчина и его супруга посетили супермаркет, но по дороге домой обратили внимание на огромную тень в форме конуса, зависшую над природным аналогом. Они решили зафиксировать странную аномалию, после чего отметили, что никогда раньше не сталкивались с таким зрелищем. Юзеры тоже не могли логически пояснить природу явления, хотя прекрасно знают о брокенском призраке.Он возникает, когда между светилом и облаками находится любой объект, отбрасывающий свою тень, приобретающую причудливые очертания. Однако в данном случае вулкан четко виднелся рядом с фантомом горы, но пока ученые не могут выяснить истину.