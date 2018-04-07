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ASUS ROG обновила конфигурацию игрового ноутбука ROG G703

Подразделение компании ASUS, Republic of Gamers, решило обновить игровой ноутбук модели ROG G703. Таким образом, аппарат получил новый процессор и еще некоторые новшества, при этом дизайн ноутбука остался прежним.

ASUS ROG обновила конфигурацию игрового ноутбука ROG G703


17,3-дюймовый дисплей предлагает разрешение изображения стандарта Full HD. Помимо этого в конфигурации поддерживается опция NVIDIA G-Sync. В аппаратной платформе работает мощный процессор восьмого поколения Core i9-8950HK, основанный на архитектуре Intel Coffee Lake-H. К нему прилагается дискретная графическая система NVIDIA GeForce GTX 1080 , обладающая собственной памятью GDDR5X с объемом 8 Гб. Объем оперативной памяти DDR4-2666 может достигать отметки в 64 Гб.

По традиции игровой ноутбук имеет подсветку клавиатуры, которая поддерживает технологию ASUS Aura Sync. Также ASUS ROG G703 предложит пользователю порты USB Type-A , USB Type-C, mini DisplayPort и HDMI. Из модемов нужно выделить Wi-Fi 802.11ас, Bluetooth 4.1 и Gigabit Ethernet.

О стоимости и дате выхода пока что ничего неизвестно.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 16:15
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