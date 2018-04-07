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Жители Красноярска возмущены видом брошенных под магазином куличей

В сетях появились фото, опубликованные возмущенными жителями Красноярска. Люди заметили куличи, брошенные под магазином, которые предназначались для продажи.

Свидетели события обратили внимание, что товар на стопках картонных коробок находился на воздухе и даже не был прикрыт сверху сотрудниками магазина. Он может стать источником инфекции, да и бродячие животные с удовольствием полакомятся пасхальной выпечкой, утащив ее с собой.

Жители Красноярска возмущены видом брошенных под магазином куличей


Пользователи тоже написали много нелестных сообщений в адрес руководства, пренебрегающего правилами хранения еды. Пока им не удалось выяснить, где именно произошел инцидент, но люди надеются, что власти города отреагируют на такие факты.
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Общество / Главные новости
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:00
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