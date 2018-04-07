Жители Красноярска возмущены видом брошенных под магазином куличей
В сетях появились фото, опубликованные возмущенными жителями Красноярска. Люди заметили куличи, брошенные под магазином, которые предназначались для продажи.
Свидетели события обратили внимание, что товар на стопках картонных коробок находился на воздухе и даже не был прикрыт сверху сотрудниками магазина. Он может стать источником инфекции, да и бродячие животные с удовольствием полакомятся пасхальной выпечкой, утащив ее с собой.
Пользователи тоже написали много нелестных сообщений в адрес руководства, пренебрегающего правилами хранения еды. Пока им не удалось выяснить, где именно произошел инцидент, но люди надеются, что власти города отреагируют на такие факты.
Свидетели события обратили внимание, что товар на стопках картонных коробок находился на воздухе и даже не был прикрыт сверху сотрудниками магазина. Он может стать источником инфекции, да и бродячие животные с удовольствием полакомятся пасхальной выпечкой, утащив ее с собой.
Пользователи тоже написали много нелестных сообщений в адрес руководства, пренебрегающего правилами хранения еды. Пока им не удалось выяснить, где именно произошел инцидент, но люди надеются, что власти города отреагируют на такие факты.
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:00