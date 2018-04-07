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Google Fuchsia OS доступна для тестирования

Компания Google предоставила возможность всем пользователям Сети протестировать новую операционную систему Fuchsia OS, которая в будущем должна стать заменой для Android. Отмечается, что для этого можно воспользоваться браузером Chrome и начать оценивать платформу прямо в режиме Интернет.

Google Fuchsia OS доступна для тестирования


Известно, что американские разработчики в скором времени собираются опубликовать исходный программный код системы на портале GitHub. Google Fuchsia OS работает на основе ядра Meganta. Таким образом, система может нормально работать на компьютерах, смартфонах, планшетах, часах, телевизорах и т.д.

Как бы там ни было, на данный момент протестировать можно не все функции. В частности доступны опции уведомлений о входящих сообщениях, информации о поездках и кулинарных рецептах. Последняя функция работает на основе нейронной сети. Также в Fuchsia OS есть возможность настраивать Bluetooth, Wi-Fi, Chromecast, громкость, яркость и другое.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 15:45
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