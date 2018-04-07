Google Fuchsia OS доступна для тестирования

Известно, что американские разработчики в скором времени собираются опубликовать исходный программный код системы на портале GitHub. Google Fuchsia OS работает на основе ядра Meganta. Таким образом, система может нормально работать на компьютерах, смартфонах, планшетах, часах, телевизорах и т.д.Как бы там ни было, на данный момент протестировать можно не все функции. В частности доступны опции уведомлений о входящих сообщениях, информации о поездках и кулинарных рецептах. Последняя функция работает на основе нейронной сети. Также в Fuchsia OS есть возможность настраивать Bluetooth, Wi-Fi, Chromecast, громкость, яркость и другое.