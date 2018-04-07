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HP представила самый мощный гибридный ноутбук в мире

Компания HP анонсировала свой новый ноутбук ZBook Studio x360 G5, который будет продаваться в сегменте топовых портативных компьютеров. Производители отмечают, что их устройство станет самым мощным из всех ранее представленных гибридных решений.

HP представила самый мощный гибридный ноутбук в мире


ZBook Studio x360 G5 оснащен 15,6-дюймовой матрицей с разрешением 3840 на 2160 пикселей. Дисплей является сенсорным, а верхнюю крышку пользователь сможет вертеть на 360 градусов, что позволит сделать из ноутбука планшет.

Аппаратной основой устройства является 6-ядерный процессор Xeon E-2186M, частота работы которого находится в диапазоне 2,9-4,8 ГГц. В пару к нему установлена дискретная видеокарта NVIDIA Quadro P1000. В качестве модуля ОЗУ имеется память DDR4-2666, максимальный объем которой может достигать 32 Гб. Также ZBook Studio x360 G5 обладает встроенным твердотельным накопителем SSD с объемом 4 Тб.

Из дополнительного оснащения стоит выделить модемы беспроводной связи Wi-Fi 802.11ас и Bluetooth 5, а также порты Thunderbolt 3, USB 3.0 и HDMI. Помимо этого есть возможность дополнить конфигурацию модулем LTE 4G.

HP ZBook Studio x360 G5 появится на рынке в конце мая по цене 1500 долларов.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:45
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