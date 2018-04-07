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Алла Пугачева с детьми активно готовится к празднованию Пасхи

Известная отечественная исполнительница песен Алла Пугачева продемонстрировала в своём микроблоге Instagram видеоролик, на котором запечатлено как её семья готовится к Пасхе. В Страстную пятницу артистка вместе со своими детьми красила и украшала яйца.

Алла Пугачева с детьми активно готовится к празднованию Пасхи

Лиза - дочка Аллы Борисовны для окраски пасхальных яиц выбрала розовый цвет, при этом сын Гарри – небесно-голубой. Пугачёва сказала, что этот оттенок очень красивый и ей он нравится. Ролик в течение одиннадцати часов сумел собрать около 520 отметок «Мне нравится» и свыше 1,4 восхищённых комментариев. Фолловеры исполнительницы песен порадовались за неё, а также похвалили её за поддержание этих традиций.

Фанаты считают, что из Гарри и Лизы растут настоящие помощники. Но среди поклонников Аллы Борисовны нашлись и те юзеры, который упрекнул артистку в крашении яиц именно в Страстную пятницу, потому что принято в Чистый четверг заниматься подготовкой к Пасхе.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:30
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