Алла Пугачева с детьми активно готовится к празднованию Пасхи

Лиза - дочка Аллы Борисовны для окраски пасхальных яиц выбрала розовый цвет, при этом сын Гарри – небесно-голубой. Пугачёва сказала, что этот оттенок очень красивый и ей он нравится. Ролик в течение одиннадцати часов сумел собрать около 520 отметок «Мне нравится» и свыше 1,4 восхищённых комментариев. Фолловеры исполнительницы песен порадовались за неё, а также похвалили её за поддержание этих традиций.Фанаты считают, что из Гарри и Лизы растут настоящие помощники. Но среди поклонников Аллы Борисовны нашлись и те юзеры, который упрекнул артистку в крашении яиц именно в Страстную пятницу, потому что принято в Чистый четверг заниматься подготовкой к Пасхе.