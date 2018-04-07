Фанаты обвинили Ольгу Бузову в использовании пластики

Пользователи Сети обвинили Бузову в использовании пластики. Накануне звезда телестройки опубликовала новую фотографию, на которой запечатлена со спреем для горла. По словам ольги, музыкальный концерт - для нее огромная ответственность, а потому, боль в горле не является оправданием петь вполсилы.Ольга написала, что у нее с этим проблем нет, так как можно приобрести спрей, который легко справится со сложностями и сбережет голос для концерта.Внимательно фолловеры отметили, что теледива изменилась, а ее внешность несравнима с прежней. По всей видимости, певица пользуется услугами пластической хирургии, однако достоверных доказательств пока никто привести не мог.Ознакомившись с рекламной публикацией один из креативных подписчиков предложил Ольге пользоваться совсем иными элементами для горла, вот только звезда никак не отреагировала на такой выпад.