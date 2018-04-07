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Mercedes-Benz в 2020 году выпустит люксовый электроседан

На рынок Европы в 2020 году немецкие производители выведут полноразмерный электрический седан Mercedes-Benz EQS. Новый электрокар составит конкуренцию Audi A8 и Jaguar XJ.

Mercedes-Benz в 2020 году выпустит люксовый электроседан


Как сообщается, электрический седан Mercedes-Benz EQS не будет представителем Mercedes-Benz S-Class. Инженеры компании Mercedes-Benz уже создали прототип нового электрокара. По словам главы проекта Майкла Кельца, новинку оснастят короткими свесами и увеличенной колёсной базой. Остальную информацию о новом электрокаре немецкие разработчики держат в секрете.

Новое семейство электромобилей Mercedes-Benz будет состоять из двух седанов, хэтчбека и двух кроссоверов. Первый электрический кроссовер бренда Mercedes-Benz выведут на рынок в 2019 году.

Транспортные средства линейки EQC будут разработаны на новой архитектуре Electric Vehicle Architecture. Основными конкурентами новинок станут Audi E-Tron, Tesla Model X и Jaguar I-Pace.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 14:30
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