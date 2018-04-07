Настя Каменских похвасталась стройной фигурой на отдыхе

В частности, если еще совсем недавно девушка публиковала видео, на котором у нее короткая стрижка, то свежий снимок демонстрирует привычную пышную прическу, которая полюбилась многочисленным фанатам. На фотографии Настя Каменских позирует на фоне гостиничного номера, причем в спортивном белье, максимально подчеркивающем ее привлекательную фигуру. Внимательные фанаты не смогли обойти вниманием тот факт, что певица существенно похудела, тем, видимо из-за плотного концертного графика.В свою очередь, армия поклонников разошлись во мнениях, так как одни уверены, что кадр сделан во время отпуска на Новый год, другие сходятся во мнении, что фотография демонстрирует «чудеса фотошопа». Для того, чтобы подогреть внимание и не раскрывать истину, Настя Каменских не стала никак комментировать свою внешность, оставив это действие своим многочисленным подписчикам. Всего за пару часов с момента появления нового снимка, фанаты поставили более 40 тысяч лайков.