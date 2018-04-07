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Японская компания решила принимать на работу несимпатичных людей

В сетях разгорелась дискуссии после публикации сотрудника японской компании, рассказавшего о новой политике руководства. Оно решило принимать на работу несимпатичных людей, отказывая красивым кандидатам.

Это связано с будущим замужеством такой категории девушек, после чего они уже не могут выполнять свои обязанности из-за рождения детей и семейных проблем. Мужчины тоже оказались в таком списке, потому что могут брать декретный отпуск.

Японская компания решила принимать на работу несимпатичных людей


Служебная инструкция красноречиво говорит, что работники должны иметь соответствующую квалификацию, быть трудолюбивыми, но при этом не обладать привлекательной внешностью, чтобы не иметь пару. Пользователи негативно отреагировали на такие новшества и раскритиковали компанию в отзывах.
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:15
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