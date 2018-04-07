38-летняя Кейт Хадсон готовится стать мамой в третий раз

Кейт Хадсон опубликовала видеоролик, на котором ее родные и близкие пытаются лопнуть воздушные шары, тем самым пытаясь узнать пол ребенка, который в будущем появится на свет. Еще совсем недавно внимательные подписчики смогли разглядеть на безымянном пальце актрисы кольцо, предполагая, что в будущем состоится свадьба с ее молодым человеком. Несмотря на то, что у Кейт Хадсон есть двое детей от прошлых браков, однако это не стало поводом для отказа от третьего ребенка с любимым человеком.Еще недавно актриса поделилась некоторыми мечтами, заявив, что желает, чтобы в будущем у нее была большая и счастливая семья, не исключая появление на свет еще одного ребенка. Таким образом, переставая скрывать факт беременности, Кейт Хадсон продемонстрировала очередные успехи в осуществлении задуманных планов на дальнейшую жизнь. В скором времени наверняка будет объявлен и пол ребенка, однако поклонники уже начинают перебирать всевозможные варианты и даже имя для малыша.