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38-летняя Кейт Хадсон готовится стать мамой в третий раз

Актриса, сыгравшая в фильме «Война невест», Кейт Хадсон, порадовала многочисленных поклонников весьма позитивной новостью. Несмотря на то, что ранее девушка скрывала факт беременности, на этот раз правда оказалась «на блюдечке».

Кейт Хадсон опубликовала видеоролик, на котором ее родные и близкие пытаются лопнуть воздушные шары, тем самым пытаясь узнать пол ребенка, который в будущем появится на свет. Еще совсем недавно внимательные подписчики смогли разглядеть на безымянном пальце актрисы кольцо, предполагая, что в будущем состоится свадьба с ее молодым человеком. Несмотря на то, что у Кейт Хадсон есть двое детей от прошлых браков, однако это не стало поводом для отказа от третьего ребенка с любимым человеком.

38-летняя Кейт Хадсон готовится стать мамой в третий раз


Еще недавно актриса поделилась некоторыми мечтами, заявив, что желает, чтобы в будущем у нее была большая и счастливая семья, не исключая появление на свет еще одного ребенка. Таким образом, переставая скрывать факт беременности, Кейт Хадсон продемонстрировала очередные успехи в осуществлении задуманных планов на дальнейшую жизнь. В скором времени наверняка будет объявлен и пол ребенка, однако поклонники уже начинают перебирать всевозможные варианты и даже имя для малыша.
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Общество / ШоуБиз
Добавил: maxran Сегодня, 09:52
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